Культура

Названо самое популярное произведение Лермонтова у псковичей всех возрастов

Книжный сервис МТС Строки к 211-й годовщине со дня рождения Михаила Лермонтова проанализировал интерес псковичей к произведениям великого поэта. Со школьной скамьи и до пенсионного возраста на Псковщине читают школьную классику.

Психологический роман Лермонтова «Герой нашего времени» занимает первое место среди всех популярных у псковичей произведений поэта. Его читают и мужчины, и женщины в возрасте от 18 до 64 лет. Наиболее активно к литературному наследию Лермонтова обращаются три возрастных категории псковичей: 18, от 35 до 44 и от 55 до 64 лет. Также в рейтинг популярных произведений входят «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и «Демон».

Ранее аналитики МТС Строк отмечали, что читающая Псковщина активнее других регионов Северо-Запада переходит на цифровую библиотеку. Так, псковичи стали покупать электронные книги на 59% чаще, чем их бумажные аналоги, что является одним из самых высоких показателей во всем федеральном округе. В топе жанров, попавших в книжную корзину псковичей, тогда отметились классические произведения, любовные романы и детективы.