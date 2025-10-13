Стартовал прием заявок на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив

В Псковской области, как и по всей России, началась заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели.
Тематические направления:
В форме заявки участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует их проект. Они прописаны в указе президента Российской Федерации № 809 — «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». К ним документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.
Для помощи в подготовке заявок на грантовый конкурс ПФКИ на ресурсах выложены методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. В день старта конкурса прошел вебинар, в котором генеральный директор ПФКИ Роман Карманов рассказал про основные условия участия.
Заявители могут обратиться за консультацией при работе над заявкой в партнерские проектные офисы ПФКИ, они работают в 29 регионах страны. Для заявителей также работает чат-бот.
Заявки на грантовый конкурс принимаются с 15 октября по 2 декабря включительно на сайте. Проекты, поданные на него, в случае победы, смогут начать реализацию с середины 2026 года.