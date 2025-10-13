Культура

Стартовал прием заявок на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив

В Псковской области, как и по всей России, началась заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели.

Тематические направления:

«Единство с судьбой России»;

«Многонациональный народ»;

«Мы вместе»;

«Нация созидателей»;

«Нравственные ориентиры»;

«Крепкая семья»;

«Наша сила в правде»;

«На страже Отечества»;

«Молодые лидеры»;

«Страна возможностей»;

«Культурный код»;

«Место силы».

В форме заявки участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует их проект. Они прописаны в указе президента Российской Федерации № 809 — «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». К ним документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.

«Президентский фонд культурных инициатив начинает прием заявок уже на 16 волну конкурса, фонд открыт для всех, кто готов предлагать и реализовывать творческие идеи. Поддержку получат заявки, которые не только творчески сильны, но и несут в себе реальные духовно-нравственные ориентиры, а также качественно проработаны с точки зрения бюджета, календарного плана, логики проекта и партнерской поддержки. Соответствие традиционным ценностям, закрепленным в указе президента, — это важный критерий для оценки заявки. Мы ждем проекты, способные формировать смыслы», — отметил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Для помощи в подготовке заявок на грантовый конкурс ПФКИ на ресурсах выложены методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. В день старта конкурса прошел вебинар, в котором генеральный директор ПФКИ Роман Карманов рассказал про основные условия участия.

Заявители могут обратиться за консультацией при работе над заявкой в партнерские проектные офисы ПФКИ, они работают в 29 регионах страны. Для заявителей также работает чат-бот.

Заявки на грантовый конкурс принимаются с 15 октября по 2 декабря включительно на сайте. Проекты, поданные на него, в случае победы, смогут начать реализацию с середины 2026 года.