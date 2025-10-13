Культура

Псковский музей представит в Кириллове выставку трех художников к их 100-летию

Псковский музей-заповедник открывает уникальный выставочный проект «Три художника», посвященный художникам-шестидесятникам, которым в 2025 году исполнилось 100 лет со дня рождения. Выставка будет представлена 17 октября в Кирилло-Белозерском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Гости смогут увидеть 55 графических и живописных работ, созданных с конца 30-х по 90-е годы XX века, тремя мастерами – Петром Оссовским, Алексеем Аникеенком и Элием Белютиным.

Псковский музей хранит богатые коллекции живописи авторства трех мастеров-шестидесятников. Посетители выставочного комплекса «Народный дом» в Кириллове познакомятся с наиболее характерными работами живописцев. Как отметили в музее, каждый из художников раскрывает яркую страницу в истории отечественного искусства периода «оттепели».

Петр Оссовский знаменит своими пейзажами и портретами, выполненными в «суровом стиле», который характеризуется сдержанностью и лаконичностью. Особое место в творчестве Оссовского заняли жители Талабских островов, которым художник посвятил цикл картин «На земле древнего Пскова». В цикл входит множество пейзажей, в которых главным является природа этого края. Замысел «На земле древнего Пскова» возник из размышлений о Псковской земле – порубежной части России; из самой сущности жизни людей, предки которых жили на границе великой русской земли.

Художник Алексей Аникеенок – знаковая фигура советского нонконформистского движения, всю жизнь боролся за право свободно выражать себя в искусстве, сталкиваясь с жесткой цензурой властей и запретом творчества. В залах музея будут выставлены работы разных творческих этапов художника – от реалистических пейзажей до постимпрессионистских полотен, сходных с живописью Винсента Ван Гога. Так, ностальгические полотна «Дорога в Моркваши», «Голубой пейзаж» написаны в солнечной палитре вихреобразными мазками.

Элий Белютин является одним из наиболее ярких представителей искусства советского периода. Работы Белютина характеризуются экспериментальностью, свободой выражения и смелостью художественных решений. В состав выставки вошли работы, охватывающие временной отрезок с конца 30-х по 90-е годы XX столетия, от реалистических полотен до модульной живописи, разработанной художником. На выставке также будут представлены уникальные эскизы росписей подземных лабораторий секретного города «Арзамас-16», недавно отреставрированные и представленные в этом году публике впервые.

Выставка дает возможность проследить развитие разных направлений живописи в советском искусстве второй половины XX века: от сурового стиля Петра Оссовского к реминисценциям постимпрессионизма Алексея Аникеенка до абстрактно-экспрессивной живописи Элия Белютина.

Выставка будет действовать в музейно-выставочном комплексе «Народный дом» (город Кириллов, улица Преображенского, 3) с 17 октября по 11 января.