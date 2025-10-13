Культура

«Ночь искусств» пройдет в Псковском музее-заповеднике в ноябре

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в музейном квартале 3 ноября с 18:30 до 21:30 под девизом «В единстве культур – сила народа», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

По словам сотрудников музея, организаторы подготовили уникальную программу, открывающую новые грани искусства.

Традиционно гостей ждут тематические авторские экскурсии, которые позволят по-новому взглянуть на наполнение действующих экспозиций и выставок.

Подробности по телефону: +78112331603.

Также музей анонсировал, что в этом году пройдет «Ночь искусств» для родителей с детьми во Дворе Постникова и «Ночь искусств» в филиалах псковского музея.