Культура

Мичуринский театр собирает аншлаги в Великих Луках

На сцене Великолукского драматического театра проходят гастроли Мичуринского драматического театра с 15 по 17 октября, сообщили в Telegram-канале администрации города Великие Луки. Визит артистов стал возможен благодаря федеральной программе Росконцерта «Большие гастроли», направленной на развитие культурного обмена между регионами России.

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации города Великие Луки

Перед началом гастрольной программы состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие директор Великолукского драматического театра Николай Андросович, директор Мичуринского драматического театра Галина Попова, руководитель комитета культуры администрации Великих Лук Елена Савченко, а также заместитель главы администрации города Екатерина Семёнова.

Выступая перед представителями СМИ, участники подчеркнули важность подобных инициатив для укрепления культурных связей между регионами, обмена профессиональным опытом и расширения зрительской аудитории. Галина Попова отметила, что коллектив с большим воодушевлением откликнулся на приглашение выступить в Великих Луках и подготовил насыщенную программу.

За три дня мичуринские артисты представят на суд великолукской публики пять спектаклей, охватывающих как классику, так и современные постановки.

Гастроли проходят при полном аншлаге.

Ранее коллектив Великолукского драматического театра отправился на гастроли в город Мичуринск.