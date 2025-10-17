Культура

Выставка Псковского музея «Три художника» открылась в Кириллове

Более 50 графических и живописных работ Петра Оссовского, Алексея Аникеенка и Элия Белютина представили в Кириллове, в выставочном комплексе Кирилло-Белозерского музея-заповедника – «Народном доме». Открытие прошло при участии Софьи Кобелевой, куратора выставки и научного сотрудника Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Кирилло-Белозерский музей-заповедник

«Три художника, представленные сегодня, очень важны для понимания художественного процесса второй половины XX века. Я надеюсь, что эта выставка не будет единственной, привезенной из Пскова. Псковское богатое собрание живописи чрезвычайно интересно и даёт возможность проследить развитие художественной формы у нас в стране, – поделился генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Уникальный выставочный проект знакомит с творчеством трех разных по стилистике художников. Кроме того, выставка рассказывает о некоторых аспектах культурно-политической истории России, затрагивает темы нонконформизма, андеграунда, самовыражения в искусстве во времена цензуры.

Выставка будет действовать в музейно-выставочном комплексе «Народный дом» (город Кириллов, улица Преображенского, 3) с 17 октября по 11 января.