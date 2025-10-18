Культура

Выставка снов наивного художника Олега Матюхина открылась в Пскове

Выставка живописи «Люди и сны» участника Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» Олега Матюхина открылась в Центральной городской библиотеке Пскова. На ней представлены более 20 работ, созданных с 2010-го по 2025-й год, в том числе портреты, пейзажи, натюрморты, абстракции и живописные аллюзии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Творчество Олега Матюхина относят к наивному искусству. Он пишет картины акрилом и масляными красками на холсте, стекле, ДВП, дереве, металле и утверждает, что честно является только «проводником сюжетов и образов, которые возникают сами по себе и создаются помимо его воли». Картины на выставке пронумерованы в той последовательности, в какой они привиделись автору во сне.

Куратор выставки художник Эдуард Шарипов отметил, что Матюхин не раскрашивает картинки, как многие примитивисты, а кладет цвет пластами, как профессиональный живописец.

«Выставка очень непростая для понимания и многослойная», - сказал куратор.

Выставку «Люди и сны» можно увидеть в читальном зале библиотеки на Конной до 2 ноября.

Олег Матюхин родился в 1988 году в Пскове. С 2007 по 2009 год проживал в Дании, где создал ряд творческих работ. В 2013 году окончил ПсковГУ по специальности «учитель истории и обществознания». С 2013 по 2022 год работал научным сотрудником Псковского музея-заповедника.

С 2018 года стал участником движения «ПсковАРТ». С сентября 2024 года курирует комнату купеческого быта в доме купцов Сафьянщиковых на Советской набережной. Работы Олега Матюхина находятся в частных коллекциях Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова и Славянска-на-Кубани, а также в фонде Изборского музея-заповедника.