Поганкины палаты и Картинная галерея в Пскове закрыты 20 октября

Выходной день объявлен на некоторых объектах Псковского музея-заповедника 20 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото: Псковский музей-заповедник
Выходной сегодня на следующих объектах:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.
Но в этот день можно посетить:
- Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки;
- Двор Постникова, где гостей ждут выставки «Зеркало псковской печи» и «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада»;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
- Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
- Покровскую башню.