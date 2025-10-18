Культура

Псковичей приглашают на просмотр документально-игрового фильма про Ледовое побоище

В рамках проекта «Кино в «Октябре» Историко-краеведческая библиотека Пскова имени Ивана Василёва приглашает на открытый показ документально-игрового фильма «Александрычи», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Изображение: Централизованная библиотечная система Пскова

Фильм снял известный режиссёр, лауреат престижных кинопремий Александр Столяров, который является также одним из авторов цикла «Острова» на телеканале «Россия-Культура», по заказу «Музея Ледовое побоище. Самолва».

«Эта документально-игровая кинокартина-размышление о том, как великие исторические события формируют культурный код народа и связь поколений», - отметили представители музея.

Для героев фильма «Александрычи» таким событием стало Ледовое побоище 1242 года и победа Александра Невского над псами-рыцарями.

Показ фильма начнётся в воскресенье, 26 октября, в 15.00 в актовом зале библиотеки на площади Ленина. Вход на мероприятие бесплатный, но количество мест ограничено, поэтому предварительная запись желающих посмотреть киноленту ведётся по телефону +7 (8112) 33-11-23.

После кинопоказа состоится встреча с героями кинокартины, которые обещали ответить на все вопросы и обсудить фильм со зрителями.

В том числе на встречу с псковичами приедет основатель «Музея Ледового побоища» в деревне Самолве Гдовского района, писатель, журналист, учёный, участник знаменитой экспедиции по уточнению места Ледового побоища Владимир Потресов.