Культура

Вечер памяти поэтом Андрея Полонского пройдет в псковском микрорайоне Овсище

Псковская библиотека микрорайона Овсище приглашает на вечер памяти поэта Андрея Полонского в воскресенье, 26 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Библиотека микрорайона Овсище

Андрей Полонский — поэт, эссеист, прозаик, переводчик, историк. Публиковал переводы алжирской, грузинской и центральноазиатской поэзии. В 1990 году создал с друзьями альманах «Твердый Знакъ» (1991–1996 гг.) и одноименную литературную группу. В 2001 году участвовал в создании Общества вольных Кастоправов и мультимедийного альманаха «Кастоправда». С 2006 года – один из авторов и концепт-редактор международного проекта «Авантур» (Нью-Йорк - Лондон).



Автор нескольких поэтических сборников: «Малая колесница» (М., 2001), «Иерусалим — Тибет» (Севастополь - М., 2006), «Лучше я покурю» (Нью-Йорк, 2010), «Апостол уснул» (М., 2012), «Стихи тринадцатого года» (М., 2014), «Так: Мы» (Чебоксары, 2016), «Остаёмся» (Россия, 2016). Книги прозы: «Апология Ивана-дурака» (М., 2011), «Русские байки» (в соавторстве с В. Рощиным и М. Привезенцевым; М., 2013).

В феврале 2024 года в библиотеке микрорайона Овсище в Пскове должен был состоятся поэтический вечер Андрея Полонского и Анастасии Романовой, но по трагическим обстоятельствам эта встреча не состоялась, а в июле этого года поэт скончался.

Вечер памяти Андрея Полонского пройдёт в рамках клуба «НеслуЧайные встречи». Друзья поэта и Анастасия Романова прочтут его стихи, на встрече также можно будет послушать музыкально-поэтические записи, посмотреть фотографии из семейного архива, услышать байки и «окунуться в мир поэзии и странствий большого поэта и большого человека Андрея Полонского».

Начало встречи 26 октября в 15.00 по адресу улица Алица Алёхина, дом 20.