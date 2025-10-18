16-летняя псковичка услышала все четыре «да» от жюри телешоу «Фактор.BY»

16-летняя жительница Пскова Дарья Романова выступила на телевизионном проекте «Фактор.BY» в Минске. Юная вокалистка получила единогласную поддержку звездного жюри, завоевав все четыре «да».
Дарья Романова является студенткой первого курса Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова. Также она продолжает заниматься под руководством наставника Александра Царкозенко в Доме офицеров.
Выступление Дарьи Романовой произвело сильное впечатление на членов жюри. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отметила: «Это нереально сложная техника, этому даже иногда невозможно научиться. Дарья сделала это так легко, и мы наслаждались. Это талант, это дар».
Российский актёр и шоумен Станислав Ярушин в знак восхищения вышел на сцену, чтобы обнять юную певицу и обменяться с ней энергией.
Музыкант Денис Клявер был поражен уникальностью исполнения: «Это невозможно повторить. Там нет слов, определенной мелодии, это завораживало, я сидел завороженный на 300%».