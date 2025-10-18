Псковcкая обл.
Культура

16-летняя псковичка услышала все четыре «да» от жюри телешоу «Фактор.BY»

27.10.2025 14:50|ПсковКомментариев: 0

16-летняя жительница Пскова Дарья Романова выступила на телевизионном проекте «Фактор.BY» в Минске. Юная вокалистка получила единогласную поддержку звездного жюри, завоевав все четыре «да». 

Дарья Романова является студенткой первого курса Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова. Также она продолжает заниматься под руководством наставника Александра Царкозенко в Доме офицеров.

«Я занимаюсь вокалом с двух лет, изначально это была детская мечта, – делится Дарья. – А вот в 12-13 лет я начала ездить на конкурсы и проекты. На данный момент у меня 50 гран-при, а на таком масштабном проекте я впервые. Я приехала, чтобы показать себя и как минимум увидеть, что такое большая сцена».

Выступление Дарьи Романовой произвело сильное впечатление на членов жюри. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отметила: «Это нереально сложная техника, этому даже иногда невозможно научиться. Дарья сделала это так легко, и мы наслаждались. Это талант, это дар».

 

Российский актёр и шоумен Станислав Ярушин в знак восхищения вышел на сцену, чтобы обнять юную певицу и обменяться с ней энергией.

Музыкант Денис Клявер был поражен уникальностью исполнения: «Это невозможно повторить. Там нет слов, определенной мелодии, это завораживало, я сидел завороженный на 300%».

Источник: Псковская Лента Новостей
