Псковский музей представит более 100 картин к вековому юбилею художника Малевского

В картинной галерее Псковского музея-заповедника 1 ноября откроется выставка, посвященная 100-летию одного из ярких представителей ленинградской живописной школы Владимира Малевского, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В рамках выставочного проекта будет представлено более 100 живописных и графических работ из собрания псковского музея и коллекции семьи художника. Они охватывают период с 1950-х по 1980-е годы, представляя не только разнообразие тем и жанров, но и динамику творческих поисков художника.

«Дитя своего времени, несмотря на добротное академическое образование, он живо воспринял "свежий ветер" предчувствия перемен, дух поиска 60-70-х годов», - сообщили в музее.

К этому периоду относится картина «Лыжница» 1965 г., давно ставшая одной из самых популярных работ постоянной экспозиции картинной галереи, знаменующая «поворот» творчества художника в сторону «сурового стиля». Непременными персонажами работ Малевского были также его друзья, родные люди, семья: «Елена за роялем», 1970-е годы, «Семья» 1979-1980 годы.

Внимательный взгляд художника запечатлевал пейзажи родной земли в разные времена года. Красота природы была близка сердцу мастера, и он с большим талантом смог их передать: «Последний снег в деревне» 1966 г., «В весеннем лесу» 1976-1978 гг., «Воспоминания о лете. Теплый ветер» 1976-1978 гг., «Лето в парке» 1980 г.

Любовь к красоте, явленной в цветах, чудесных созданиях природы, дала ему возможность создать множество натюрмортов, где средствами живописи запечатлено торжество их мимолетного цветения: «Сирень в корзине» 1972 г., «Тюльпаны и яблоки»» 1975 г., «Амариллис на столе», 1976 г. «Филлокактус зацвел» 1979 г. и многие другие.

«В этих работах в полной мере раскрылся живописный дар Малевского, проявившийся не только в оригинальности цветовых и пластических решений, но и способности каким-то образом передать то, что стоит за предметным миром холста – "нерва" времени», - подчеркнули в учреждении культуры.

Образы родной природы в творчестве Владимира Малевского неразрывно связаны с ее духовностью. Храмы как материальное воплощение светлого национального проявления много раз писались художником в те времена, когда эта тема не была востребована и даже не поощрялась: «Собор, освященный солнцем» 1968 г., «Золотые купола» 1977-79 годы, «Поруганная святыня» 1968 г.

Как многие яркие художники, Владимир Малевский прошел путь от своих предшественников и учителей до самобытного творчества, оставив в наследство российскому искусству богатство, еще неоцененное вполне.

На выставке будет представлено 107 живописных и графических работ из собрания семьи художника. Выставку подготовила его племянница, популяризатор и хранитель творчества Елена Каторгина – музыкант, концертмейстер Академии балета им. А.Я. Вагановой, многие годы занимающаяся систематизацией и изучением наследия В.А. Малевского.

В состав выставки также вошли три работы художника из собрания Псковского музея-заповедника: «Лыжница» (1965 г.), «Поруганная святыня» (1968 г.), «Семья» (1978-1980 гг.) – переданные Е.Г. Каторгиной в дар в 2018 году.

Выставка будет доступна для посетителей на цокольном этаже картинной галереи Псковского музея с 2 ноября.