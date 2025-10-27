В Пскове состоится открытие выставки двух талантливых художников 31 октября

31 октября в 18:00 состоится открытие выставки в выставочном зале Псковского регионального отделения ВТОО «Союза Художников России», сообщили Псковской Ленте Новостей в художественном объединении.
Изображение: Псковское региональное отделение ВТОО «Союз Художников России»
Посетители смогут увидеть великолепные живописные и графические произведения двух талантливых художников, членов Санкт-Петербургского Союза художников России, Александра Погосяна и Ильи Овчаренко.
Выставка продлится с 31 октября по 9 ноября.
Вход свободный.