Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»

Начинается видеотрансляция авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Заголовки выпуска:
- Где место силы? В Изборске пройдет всероссийская культурная акция «Ночь искусств. В единстве культур – сила народа»
- «Придумано и сделано в России». В выставочном зале музея работает масштабная выставка современного российского дизайна
- Взгляд сквозь вечность. Монахи Печерской обители на рисунках художника Петра Зубченкова и на страницах книги «Несвятые святые» митрополита Тихона
Повтор 4 ноября в 8.14.
