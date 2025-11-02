Культура

Пушкиногорцы присоединились к хоровой акции, посвящённой Дню народного единства

Сегодня, в День народного единства и светлый праздник Казанской иконы Божией Матери, в посёлке Пушкинские Горы, на Площади Музейщиков, перед зданием Научно-культурного центра Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», состоялся торжественный концерт «Вместе мы — Россия!», сообщает Псковской Ленте Новостей служба информации Пушкинского заповедника.

Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Со словами поздравления к жителям и гостям посёлка обратились глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова и настоятель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Михаил Иванов. Они напомнили участникам митинга о важности единства и патриотизма, о силе духовного наследия и культурного богатства нашего народа.

На сцене выступили юные патриоты — юнармейцы Пушкиногорского района — и солисты Пушкиногорского культурно-досугового центра.

В завершение все присутствующие с воодушевлением исполнили песню «Матушка-земля», присоединившись тем самым к всероссийской хоровой акции, посвящённой Дню народного единства.

В «Михайловском» добавили, что со словами поздравления к музейщикам и всем их гостям, ко всем россиянам сегодня обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила особое значение культуры в объединении нашего многонационального народа. «Именно культура позволяет чувствовать себя частью одной большой страны. В музыке, театре, кино и литературе отражается наше богатое духовное наследие. Именно культура соединяет прошлое, настоящее и будущее, помогает нам сохранять традиции и созидать. Единство России всегда было основой её величия и благополучия», — подчеркнула Ольга Любимова.