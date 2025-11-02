Культура

На цикл мероприятий, посвященных археологическому сезону 2025 года, приглашают псковичей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Археологическом обществе Псковской области.

В этом году планируется провести две лекции работах в Пскове и области – 9 и 12 декабря, в Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва (Псков, площадь Ленина, 3).

Выставка находок пройдет в Археологическом центре (Псков, улица Герцена, 1/1) и будет работать с 15 по 20 декабря. Выставку можно будет посетить только по предварительной записи в составе сборной группы. О записи в сборные группы сообщат в декабре.