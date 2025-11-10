Культура

Выставка «Предметный мир войны» в Пскове пополнилась корнцангом

Новый экспонат выставки «Предметный мир войны» доступен для просмотра в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Посетители могут увидеть корнцанг заслуженного врача Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Лидии Радевич в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Лидия Радевич (Путнис) родилась в 1900 году в деревне Назаркино Бежаницкого района. Она училась в Витебском медицинском техникуме с 1921 по 1924 год, а затем работала фельдшером в Мурманской окружной больнице и железнодорожной амбулатории на станции Сиверская.

В 1939 году Лидия Радевич окончила Второй Ленинградский медицинский институт и стала заведующей участковой больницей в деревне Железница Дедовичского района. После начала войны она осталась в оккупированном районе и продолжала оказывать медицинскую помощь раненным красноармейцам, партизанам и местным жителям.

С сентября 1941 года по февраль 1942 года Лидия Радевич работала врачом Второй Ленинградской партизанской бригады, чей госпиталь находился в деревне Глотово Белебёлковского района Новгородской области. Она стала единственным врачом на весь Партизанский край и принимала как партизан, так и местных жителей, работала при свете лучины и без мыла, заменяя его золой. Вместо наркоза Лидия Радевич использовала самогон и папиросы. Когда она потеряла хирургические инструменты, проводила операции кривыми ножницами и финским ножом.

Весной 1942 года Лидия Радевич тяжело заболела из-за эпидемии тифа, которая вспыхнула в бригаде. Эпидемию удалось предотвратить, но девушку вывезли за линию фронта в Валдай, где она пролежала в госпитале три месяца.

В мае 1942 года Лидия Радевич получила орден Красной Звезды за свою самоотверженность. Комбриг Николай Васильев и комиссар Сергей Орлов отметили ее большой авторитет среди партизан и местного населения. С 1 ноября 1942 года капитан Лидия Радевич руководила санитарной службой оперативной группы Ленинградского штаба партизанского движения в Валдае до изгнания гитлеровских захватчиков.

После войны Лидия Радевич работала врачом Ленинградской областной клинической больницы и стала заслуженным врачом РСФСР. Она заведовала радиологическим отделением Ленинградского областного онкологического диспансера и скончалась в 1987 году. Лидию Радевич наградили орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями за свои заслуги в годы войны.