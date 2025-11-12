Культура

В Поганкиных палатах пройдет экскурсия по экспозиции «Живопись древнего Пскова» 15 ноября

Экскурсия по экспозиции «Живопись древнего Пскова» пройдет в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника 15 ноября в 14:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Посетители смогут ознакомиться с псковскими иконами XIV–XVII веков. На выставке представили более 100 сюжетов и персонажей из ветхозаветной и новозаветной истории. Среди уникальных экспонатов — икона «Мирожская Оранта» с изображением князя Довмонта, икона «Святой Николай Чудотворец» с необычными клеймами и апостольский ряд церкви Успения с Пароменья.

Экскурсия состоится по адресу: Поганкины палаты, ул. Некрасова, 7.

Телефон для записи: +7 8112 331-603.