Псковским любителям фотографии предлагают отразить богатство жизни с помощью контрастов

Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова и фотошкола «12 месяцев» предлагают принять участие в фотоконкурсе «Большие и маленькие», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
Главная идея конкурса – отразить богатство, разнообразие и бесконечную прелесть жизни с помощью контрастов.
Псковичам предлагают на выбор темы:
Однако можно выразить свое видение и через другие авторские интерпретации контрастов большого и малого в населенных пунктах.
Заявки можно присылать до 15 декабря на адрес: fotokonkurspskov@yandex.ru с пометкой в теме письма «Конкурс "Большие и маленькие"». В письме необходимо указать ФИО автора, возраст, населенный пункт проживания и контактные данные.
Лучшие работы будут представлены выставочном пространстве «Аквариум» (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, Псков, Профсоюзная, 2) в феврале будущего года.
С полным положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.