Культура

Псковским любителям фотографии предлагают отразить богатство жизни с помощью контрастов

Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова и фотошкола «12 месяцев» предлагают принять участие в фотоконкурсе «Большие и маленькие», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Главная идея конкурса – отразить богатство, разнообразие и бесконечную прелесть жизни с помощью контрастов.

Псковичам предлагают на выбор темы:

большие и маленькие города, улицы, деревни;

оживлённые проспекты крупных населенных пунктов и мегаполисов, тихие улочки провинции;

контраст крупной и малоэтажной застройки, многолюдные и пустынные пространства;

контраст ритма жизни: креативный, динамичный, свободный образ жизни – спокойная, сдержанная, размеренная жизнь;

контраст поколений, видов деятельности;

Однако можно выразить свое видение и через другие авторские интерпретации контрастов большого и малого в населенных пунктах.

Важно: это конкурс не для профессионалов, а для любителей, кто только учится снимать или вообще впервые взял в руки фотоаппарат.

Заявки можно присылать до 15 декабря на адрес: fotokonkurspskov@yandex.ru с пометкой в теме письма «Конкурс "Большие и маленькие"». В письме необходимо указать ФИО автора, возраст, населенный пункт проживания и контактные данные.

Лучшие работы будут представлены выставочном пространстве «Аквариум» (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, Псков, Профсоюзная, 2) в феврале будущего года.

С полным положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.