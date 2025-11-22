Культура

Декада инвалидов пройдет в псковском музее в декабре

Декада инвалидов, в рамках инклюзивной акции «Музей для всех» пройдет в Псковском музее-заповеднике в декабре, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Первая декада декабря – время, когда Псковский музей, как и многие государственные учреждения нашей страны, распахивает двери для людей с инвалидностью в рамках инклюзивной акции "Музей для всех". В 2025 году с 1 по 10 декабря инклюзивные программы пройдут в Поганкиных палатах, Дворе Постникова, Варлаамовской башне, Палатах у Сокольей башни и Псковском кремле», - отметили в музее.

1 декабря (понедельник), в 11:30 состоится сборная экскурсия по городу «Пешком в историю».

2 декабря (вторник), в 15:30 – сборная экскурсия по городу «Пешком в историю».

3 декабря (среда) – Международный день инвалидов, день открытых дверей на всех объектах Псковского музея-заповедника.

4 и 5 декабря (четверг и пятница), в 11:00 состоится интерактивная программа «Кто в доме хозяин» в Палатах у Сокольей башни.

6 декабря (суббота), в 11:30 пройдет культурно-образовательная программа «Как жил купец Поганкин» в Поганкиных палатах.

7 декабря (воскресеньи), в 11:30 и 8 декабря (понедельник), в 11:00 пройдет культурно-образовательная программа «Куда ведут старинные ступени» во Дворе Постникова.

9 и 10 декабря (вт и ср), 11:00 – культурно-образовательная программа «Белая скатерть Рождества» во Дворе Постникова.

Телефоны для записи и подробной информации: +78112292259, +78112331390 доб.1, +78112292260, +79113580816.