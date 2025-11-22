Культура

Презентация сборника псковских путеводителей XIX века состоялась в библиотеке на Конной

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) состоялась презентация книги «Путевые заметки как источник познания российской провинции: Псковщина XIX века глазами путешественников», изданной учёными ПсковГУ на грант «Русского географического общества», сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке.

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

Представляя это издание, руководитель научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Псковского государственного университета Наталья Большакова объяснила, что проект назывался «Псковский травелог XIX века». Но слово «травелог» авторы сочли слишком наукообразным и, чтобы максимально расширить круг читателей, дали сборнику более понятное название. Наталья Большакова, кроме того, подчеркнула, что авторы стремились «вывести эту работу из узкорегионального контекста», поскольку в ней, «как в зеркале» отразились особенности не только Псковской губернии, но и всей Российской империи XIX века.

Наталья Большакова также рассказала, что работа над этим сборником началась больше 20 лет назад по инициативе профессора ПсковГУ Натальи Вершининой, которая тогда занималась творчеством Фаддея Булгарина. И что поначалу собирать материалы для этой книги приходилось вручную – переписывая тексты со страниц «Северной пчелы». И что книга эта наконец-то была завершена во многом благодаря тому, что старинные тексты стали оцифровывать.

По жанру это монография, для книги авторы отобрали 15 исторических личностей, которые написали путевые заметки о псковской земле. В сборнике опубликованы сами эти тексты или отрывки из них, в которых рассказывается о псковской земле в её современных границах, а также комментарии к ним пяти авторов-составителей и справочная часть: биографические сведения, источники текстов, указатели упомянутых там имён, топонимов и гидронимов. Книга также снабжена иллюстрациями: это карты и фотографии, помогающие читателю визуализировать описанные путешественниками территории и образы.

В комментариях диалектолог, кандидат филологических наук Наталья Большакова проанализировала языковые особенности текстов, полиэтничность псковских диалектов, а также провела сравнение псковских названий промысловых рыб и ветров у разных авторов.

Кандидат исторических наук Ирина Колосова объяснила, как были организованы сухопутные и морские пути в Псковской губернии, а также, например, поездки в пушкинские места.

Доктор филологических наук Аида Разумовская рассказала про специфику самого жанра «травелог» в позапрошлом веке.

Фольклорист, кандидат филологических наук Галина Площук доказала, что травелоги XIX века являются ценным источником сведений о том, что представляла из себя в то время устная народная культура.

Выступая перед читателями библиотеки на Конной, Аида Разумовская объяснила, как менялся жанр травелога от начала XIX века к его концу. По её словам, если в тексте у академика Василия Севергина в 1803 году преобладают статистические сведения (сколько в населённых пунктах учебных заведений, каменных и деревянных домов, представителей тех или иных сословий), то писательница Вера Желиховская в 1893 году ведёт своё повествование об увиденном «тонко и лирично», пропуская впечатления через собственное творческое восприятие. Севергину важно, как именно местные жители готовят квас, уксус и пастилу, а Желиховская много внимания уделяет описанию пейзажей и собственных эмоций. То есть, с годами усиливается субъективизация изложения, особенно ярко проявившаяся в текстах поэта Константина Случевского о путешествии князя Владимира Александровича.

По словам Аиды Разумовской, очень интересны также заметки латышских писателей братьев Каудзите, которые побывали на псковской земле в конце 80-х годов XIX века. Как «люди с чужого берега» они с особым вниманием относились к свидетельствам научно-технического прогресса. Например, отметили, что Псковская станция оборудована «чудесным ночным освещением».

Галина Площук объяснила, как нам повезло, что в середине XIX века на псковской земле побывал первый собиратель русского фольклора Павел Якушкин. Благодаря тому, что он записывал народные предания буквально, со всеми особенностями речи, мы теперь знаем, какой была народная культура в её живом бытовании. Галина Площук сказала, что даже учила своих студентов в экспедициях вот так же работать с материалом, как это делал Якушкин.

Также она отметила, что по тревелогам позапрошлого века мы можем судить о том, как киевская книжная традиция, ведущая своё начало с «Повести Временных лет», удивительным образом переплеталась в народном сознании с местной архаикой и псковской традицией почитания камней. В частности, в зафиксированной Якушкиным легенде о камне, который княгиня Ольга несла, чтобы отомстить за убитого мужа, и в легенде про основателя Елеазаровского монастыря, зафиксированной историком Костомаровым, в которой утверждается, что Елеазар таскал на себе камни ради монашеского подвига.

Книгу «Путевые заметки как источник познания российской провинции: Псковщина XIX века глазами путешественников» нельзя купить, поскольку она издана на средства гранта тиражом всего 160 экземпляров и распространяется бесплатно. Один её экземпляр теперь есть в читальном зале библиотеки на Конной (книгу можно будет читать только там, на вынос она не выдаётся).

От лица первых читателей этой книги перед собравшимися на презентации выступила краевед Татьяна Медникова. Она сказала, что это издание – «образец во всём», а также отметила, что этот сборник будет особенно интересен экскурсоводам. Саму Татьяну Медникову больше всего порадовали слова Константина Случевского, который отметил, что в отличие от жителей древнего Новгорода с его многовековым торгашеским духом псковичи сумели сохранить в себе рыцарский дух своих предков.

Поэт Артём Тасалов поинтересовался, почему среди выбранных составителями авторов нет Пушкина.

«Потому что Пушкин не написал трэвелога!» - ответила Наталья Большакова.