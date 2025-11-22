Культура

Выставка фотографий изборского художника «Хранитель времени» откроется 28 ноября

Фотовыставка изборского художника Павла Мельникова «Хранитель времени» откроется в музее-заповеднике «Изборск» 28 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображения здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

Фотоснимки Изборка и его окрестностей были сделаны в 1950-е годы коренным изборянином, ветераном Великой Отечественной войны, художником Павлом Мельниковым (1907–1987). Родившись в Изборске и с юных лет увлекшись рисованием, он не получил профессионального художественного образования, но всю жизнь был верен своим занятиям искусством, воспевая красоту Изборской земли.

Всего в фондах Государственного музея-заповедника «Изборск» хранится 44 фотографии Павла Мельникова. На выставке «Хранитель времени» будут представлены 22 из них – виды Изборска и окрестностей.

«Уникальность этих фотодокументов заключается прежде всего в том, что они сохранили для нас облик Изборской земли, каким он был в середине прошлого века. Например, на снимках можно увидеть восточный склон горы Жеравьей без привычной нам сегодня растительности; Изборскую крепость на фоне весеннего наводнения – разлива реки Смолки, после мелиоративных работ 1960-х годов превратившейся в мелководный ручей; Никольские ворота крепости до реставрационных работ 1970-х годов; здание богадельни, примыкавшее к крепостной стене неподалеку от храма Сергия Радонежского; остатки фундамента Пожарного депо Изборска у башни Вышка. Обо всех этих несохранившихся до наших дней реалиях исторического Изборска мы знаем исключительно благодаря черно-белым фотографиям Павла Дмитриевича Мельникова», - рассказали в музее.

Фотовыставка будет дополнена зимними пейзажами мастера из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск».