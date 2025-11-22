Культура

Музей-заповедник «Изборск» приглашает провести день в одном из красивейших мест Псковщины

Музей-заповедник «Изборск» приглашает посетителей провести день в одном из красивейших мест Псковщины, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: группа в сети «ВКонтакте» «Музей-заповедник «Изборск»

Изборская крепость предлагает посетителям зимнюю атмосферу. «За окном – серое небо и вечная суета... А всего в получасе езды от Пскова вас ждет совсем другой мир! Добро пожаловать в зимнюю сказку Изборской крепости», — приветствует музей своих гостей.

«Воздух морозный и чистый – пахнет дымком из печных труб и снежной свежестью. Тишина, которую нарушает только хруст снега под ногами да веселые трели снегирей. Древние стены в инее выглядят как декорации к волшебной сказке. Таинственные тропинки к Словенским ключам, которые не замерзают даже в лютые морозы! Не верите, что такая красота существует? Приезжайте и убедитесь сами! Это тот самый идеальный день, который вы будете вспоминать с благодарностью всю долгую зиму», - заверили в музее.

Музей-заповедник работает ежедневно с 10:00 до 17:00.

После прогулки посетители могут зайти в музейные экспозиции.