Культура

В конкурсную программу IV фестиваля «Пушкин. Михайловское» вошли почти сорок анимационных фильмов

Чуть меньше двух недель осталось до торжественного открытия IV Фестиваля анимации и литературы в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее со ссылкой на руководителя отборочной комиссии журналиста Светлану Хохрякову, в конкурсной программе фестиваля «Пушкин. Михайловское» примут участие без малого сорок анимационных фильмов, созданных мастерами и молодыми мультипликаторами из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга. Герои этих лент — Пушкин и Есенин, Булгаков и его литературное окружение, юная Анна Ахматова, кинорежиссер Сергей Параджанов, другие писатели и поэты и придуманные ими персонажи.

Кадр из конкурсного фильма по рассказу Ефима Честнякова «Шабловский тарантас». Иллюстрация со страницы фестиваля «Пушкин. Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте»

«Режиссеры обратились к произведениям Льва Толстого, Даниила Хармса, Виталия Бианки, Сергея Есенина, костромского художника Ефима Честнякова, Антония Погорельского, Виктора Астафьева, братьев Гримм, Герберта Уэллса, современных российских писателей. В основе некоторых работ — уральская, марийская и восточнославянская мифология, калмыцкие и японские легенды, суфийская притча и нивхская сказка. Есть и неожиданные прочтения истории Красной Шапочки и басни Ивана Крылова “Квартет“», — цитируют организаторы фестиваля Светлану Хохрякову.

Торжественное открытие IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин и Михайловское» состоится в Научно-культурном центре музея-заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Назначено оно на 6 декабря, начнётся в 15.00. Вход на церемонию свободный — как и на все другие события фестиваля, включая конкурсные показы, которые также пройдут в музейном НКЦ.

Напомним, что инициатором этого фестиваля анимации и литературы несколько лет назад был именно Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и его директор Георгий Василевич.