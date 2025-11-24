Культура

Почтовую станцию в невельских Усть-Долыссах признали объектом культурного наследия

Решение о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия здания почтовой станции второго разряда 1850-х годов постройки в деревне Усть-Долыссы Невельского муниципального округа приняло министерство культурного наследия Псковской области 20 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото здесь и далее: Министерство культурного наследия Псковской области

Объект располагается на улице Ленинградской, дома №№19, 19А, 19Б. Недавно в здании провели ремонт.

В министерстве отметили, что казенные здания почтовых станций начали строиться на дорогах и трактах Российской империи с конца XVIII века для удобства перевозки почты и проезда как «государевых людей», так и простых путешественников. Сами почтовые станции (или станы) появились значительно раньше.

Станции первого разряда строились в крупных населенных пунктах, станции второго и третьего – в промежуточных пунктах. Комплекс сооружений включал станционный дом, обращенный главным фасадом к тракту, симметричные торцевые флигели для конюшен и сараев для экипажей, с воротами, ведущими во внутренний двор.