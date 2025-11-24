Культура

Акция «В музей вместе с мамой» пройдет во Дворе Постникова

Акция «В музей вместе с мамой» пройдет во Дворе Постникова 30 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Детей и их родителей ждет интерактивная программа об археологии, экскурсия по выставке изразцов и творческий мастер-класс.

«Гости музея узнают, для чего нужно проводить раскопки, что такое полевая работа и как специалисты определяют возраст находок. Побывав на выставке "Зеркало псковской печи" и познакомившись с псковскими изразцами, участники программы смогут попробовать себя в деле настоящих археологов и поучаствовать в небольших "раскопках"», - сообщили в музее.

С 11:00 до 15:00 состоится творческий мастер-класс «Семейный герб», где каждый сможет создать герб своей семьи по правилам геральдики.

Напомним, мероприятие состоится 30 ноября, в воскресенье, в 13:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2.

Телефоны для записи: +78112292259, +78112292260, +79113580816.