В музее-заповеднике «Изборск» рассказали историю наградного знака Константиновского училища

В фондах музея-заповедника «Изборск» хранится редкий дореволюционный знак отличия, которым награждали юнкеров Константиновского военного училища в 1907 году, к столетию основания образовательного учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Знак Константиновского училища представляет собой белый эмалевый крест под золотой Императорской короной. На концах его надписи золотом: «1807» и «1907», а также вензеля Императоров Александра I и Николая II.

В центре знака, в обрамлении зеленого венка, расположена золотая дворянская корона, напоминающая о том, что училище произошло от Дворянского полка. Корона возлежит на букве «К», которая является вензелем Великого Князя Константина Павловича, который и был первым шефом училища в 1859 году, когда Константиновский кадетский корпус был переименован в училище.

Воспитанники училища назывались юнкерами и находились на полном казённом содержании. Юнкерам были даны красные погоны. В 1894 году Константиновское училище было переформировано в Константиновское артиллерийское училище, в составе которого были две учебных батареи по 225 юнкеров. В каждой батарее было по восемь орудий.

Обучение продолжалось два года, и выпускники поступали на службу в артиллерийские войска Российской империи в чине подпоручика. Кроме того, существовал дополнительный курс для подготовки 35 наиболее успешных юнкеров к поступлению в Михайловскую артиллерийскую академию.

Первым начальником училища стал полковник Чернявский, бывший командир учебной батареи Михайловского артиллерийского училища. В 1907 году начальником училища был генерал Эммануил Похвиснев.

В марте 1907 года в ознаменование 100-летнего юбилея училища император Николай Второй вручил обеим учебным батареям серебряные трубы с надписью «1807-1832-1855-1859-1894-1907» и с бантом из орденской Андреевской ленты. Первая учебная батарея получила официальное наименование «1-я Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича батарея».

Примечательно, что 14 марта 1907 года император Николай II зачислил себя и наследника цесаревича Алексея Николаевича в списки училища. Цесаревич Алексей был назначен шефом училища. К юбилею училища был выпущен и данный нагрудный знак.

Юнкера глубоко изучали точные науки: математику, аналитическую геометрию, дифференциальное и начало интегрального исчислений, физику, химию, механику, черчение. Кроме того, они обучались пешему и конному строю, уставам, гимнастике, верховой езде и фехтованию. В лагерях проходили практический курс стрельбы и топографической съёмки с решением тактических задач.

В годы Первой Мировой войны училище перешло на ускоренную полугодовую программу подготовки офицеров-артиллеристов. Теперь офицеры выпускались из Константиновского артиллерийского училища в чине прапорщика. На обучение принимали молодёжь призывного возраста со средним, неоконченным высшим и высшим образованием; с фронта в училище направляли вольноопределяющихся из артиллерийских частей. В ноябре 1917 года училище было расформировано.

К сожалению, пока неизвестно, кому именно из офицеров принадлежал наградной знак, находящийся в собрании Государственного музея-заповедника «Изборск». Номер на знаке отсутствует. Специалисты, изучавшие историю училища, отмечают, что таких знаков отличия выпущено менее 5000 штук, поэтому данный наградной знак является музейной редкостью.