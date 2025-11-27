Культура

Вновь открытые документы и материалы введены в научный оборот на конференции в «Михайловском»

Значительный корпус вновь выявленных/новых документов и сведений введён в научный оборот в ходе конференции, которую сегодня провели в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в ходе чтений специалистами «Михайловского» было сделано девять докладов и сообщений.

Так, например, Татьяна Иванова, старший научный сотрудник научного архива «Михайловского» подробно рассказала своим слушателям о двух исторических документах времён Великой Отечественной войны. Один из этих документов — советская листовка, призывающая к борьбе с захватчиками. «Примечательно, что в этой листовке приводится фрагмент очень мощного гражданского пушкинского стихотворения “Клеветникам России“: “Иль нам с Европой спорить ново?“», — отметила Татьяна Иванова.

Совсем другой документ, о котором говорила докладчица, значится в документах музейного фонда как гитлеровская листовка. Это очень редкий экспонат, акцентировала хранитель: по законам военного времени подобные агитматериалы предписывалось уничтожать. Бумагу хотели сжечь, о чём свидетельствуют сильно обугленные края артефакта. Но, вероятно, лист присыпало золой и землёй, и таким образом он сохранился. Анализ этой и подобных листовок позволяет с абсолютной уверенностью утверждать, что агитки подготовлены не неким «русским освободительным движением», как пытались убедить население захватчики, но немецкими пропагандистами, особо отметила исследователь: «…большое количество стилистических и орфографических ошибок вследствие плохого перевода…».

Сведения, приведённые Татьяной Борисовной, несомненно будут очень полезны для музейщиков, которые проводят тематические экскурсии по темам, связанным с историей «Пушкинского уголка» в годы его оккупации в 1941—1944 годы и послевоенного восстановления, подчеркнули в музее.

Интересные сведения по истории водяной мельницы в деревне Амелино Новоржевского района Псковской области из архивных документов и воспоминаниям старожилов привёл в своём докладе Денис Виноградов, хранитель «Музея-мельницы в Бугрово».

«В 2020 году, — рассказал Денис Виноградов, — мне выпал случай стать хранителем бугровской мельницы, окунуться в этот огромный мельничный омут, а в 2023 году от моей бабушки, Галины Васильевны Дмитриевой, я узнал, что мой прапрадед, Константин Васильевич Васильев, 1899 года рождения, был мельником на мельнице в деревне Амелино Новоржевского района. “Бывают странные сближенья“, писал Александр Сергеевич. Так история моей семьи, дело жизни моего деда нашли своё продолжение в моей работе в Пушкинском Заповеднике», — рассказал Денис Виноградов. Он подчеркнул, что исторические сведения об амелинской мельнице, помимо прочего, важны для осознания места мельницы в жизни крестьянина в ХХ веке, а в истории её бытования просматриваются общие исторические параллели с историей пушкинской, бугровской мельницей.

Не менее интересные факты приводили и другие участники научно-практической конференции. Статьи и заметки, подготовленные по итогам их выступлений, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» планируют к публикации в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет с 1996 года и на сегодняшний день насчитывает 110 книг.