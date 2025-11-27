Культура

В музее-заповеднике «Изборск» открылась экспозиция о преступлениях нацистской Германии

Совместный выставочный проект музея-заповедника «Изборск» и Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации представляет документы и предметы, свидетельствующие о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

«Выставка – напоминание о бесчисленных жертвах и страданиях, которые пережили узники. Многие из них погибли не только от жестоких условий содержания и пыток, но и от голода, болезней и бесчеловечных медицинских экспериментов. Материалы из собрания Военно-медицинского музея позволяют проследить, как тонка оказалась внутренняя грань, отделяющая цивилизованного человека от хладнокровного убийцы и мучителя, уверенного в своей правоте», - рассказали о выставке работники музея-заповедника.

Выставка разместилась в экспозиционном пространстве Дома купца Белянина, где работает постоянная экспозиция музея-заповедника, посвященная истории оккупации Изборска немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1944 годах.

На выставке посетители смогут увидеть свидетельства преступлений «Третьего рейха»:

Карточку поступившего в концентрационный лагерь на имя Я. Швандера 1943 года

Служебную переписку командования концентрационного лагеря Освенцим по делу оплаты пошлины и перевозки костной крошки, получаемой из крематория лагеря

Список заключённых, умерщвлённых в концентрационном лагере Освенцим в 1944 году

Материалы Центральной судебно-медицинской лаборатории Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил СССР, содержащие сведения о Данцигском Анатомическом институте, где гитлеровцами был организован опытный мыловаренный завод, на котором производилось мыло и выделывалась кожа из трупов людей, умерщвлённых в концентрационных лагерях

Письмо заключенного Залмана Градовского, обнаруженное в алюминиевой фляге при раскопках пепла в районе крематориев концлагеря Освенцим

Устройства и предметы для пыток узников: палку для избиения заключенных и палку для фиксации заключенных, пресс для ломания пальцев, кандалы и другие предметы жуткого лагерного быта.

Проект «Без права на забвение» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и будет открыт для посетителей до апреля 2026 года.