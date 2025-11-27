В музее-заповеднике «Изборск» открылась экспозиция о преступлениях нацистской Германии

Совместный выставочный проект музея-заповедника «Изборск» и Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации представляет документы и предметы, свидетельствующие о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.
Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»
«Выставка – напоминание о бесчисленных жертвах и страданиях, которые пережили узники. Многие из них погибли не только от жестоких условий содержания и пыток, но и от голода, болезней и бесчеловечных медицинских экспериментов. Материалы из собрания Военно-медицинского музея позволяют проследить, как тонка оказалась внутренняя грань, отделяющая цивилизованного человека от хладнокровного убийцы и мучителя, уверенного в своей правоте», - рассказали о выставке работники музея-заповедника.
Выставка разместилась в экспозиционном пространстве Дома купца Белянина, где работает постоянная экспозиция музея-заповедника, посвященная истории оккупации Изборска немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1944 годах.
На выставке посетители смогут увидеть свидетельства преступлений «Третьего рейха»:
Проект «Без права на забвение» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и будет открыт для посетителей до апреля 2026 года.