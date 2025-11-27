Культура

Прялка — спутница жизни: в Изборске сохраняют традиции древнего ремесла

Музей‑заповедник «Изборск» продолжает серию публикаций о местных ремёслах — на этот раз речь пойдёт о прядении, которое вплоть до XX века было неотъемлемой частью крестьянского быта. Как выглядели старинные прялки, почему они считались символом семейного благополучия, как женщины скрашивали монотонный труд и какие виды прялок бытовали в Изборске, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе музея‑заповедника.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Еще совсем недавно пряжу для вязания нельзя было купить. Даже нити для ткацкого станка делали самостоятельно, вручную. Домашнее ткачество и прядение сохранялось в России вплоть до XX века.

Прялка — обязательный предмет крестьянского быта. Искусные мастера преподносили прялку в дар невесте, жене или дочери. Прялка была спутницей женщины на протяжении всей жизни. Богато украшенная резьбой или росписью, она висела на видном месте, как символ благополучия семьи. Дорогие и особо ценные прялки передавались по наследству.

Прядением и ткачеством занимались с октября по март, когда не было полевых работ. Тяжёлый, монотонный труд пытались скрасить тем, что собирались вместе, на «супрядки».

Ручная прялка состояла из подставки — «донца», где сидела пряха, и стояка, на котором закреплялась кудель — подготовленная шерсть, скатанная в валик. Самые древние прялки вырубались из пня с корнем, это был цельный кусок дерева. Позже прялки стали разборными, их части делали из разных пород дерева. Донце вырезали из липы или осины, стояк — из ясеня или клёна. Веретено для пряжи делали из берёзы. К нему прикреплялось глиняное пряслице.

В середине XIX века на Псковской земле появились механические прялки- самопрялки. В большинстве регионов России бытовала вертикальная разновидность самопрялки — стояк, когда катушка с рогулькой находится над колесом. Такие прялки называли русскими. У другого типа прялки, лежака (чухонки), прядильный механизм располагался сбоку от главного колеса. Именно этот вид прялок преобладал в Изборске.

Несмотря на технический прогресс, древние прялки до сих пор популярны среди любителей традиционных ремёсел.

Увидеть прялки из коллекции Изборского музея-заповедника можно увидеть в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово.