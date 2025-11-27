Культура

Выставка павловопосадских платков открылась в Куньинском округе

Выставка павловопосадских платков открылась в музее-усадьбе М. П. Мусоргского в посёлке Наумово Куньинского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Гости музея увидят разнообразие и красоту платков и шалей, созданных талантливыми мастерами Павловопосадской мануфактуры. Яркие вещи представлены из частной коллекции местной жительницы Светланы Гореловой, которая считает платок не только символом исконных традиций русского народа, но и полноценным произведением искусства.

В коллекции Светланы Гореловой можно найти около 100 уникальных предметов — от роскошных шалей до миниатюрных шейных платочков.

Выставка будет работать до 15 января.