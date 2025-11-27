Культура

«Вместе с нами Владивосток и Псков» – министр культуры об открытии выставки Марка Шагала

С сегодняшнего дня в главном здании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина можно увидеть уникальную работу Марка Шагала из собрания Псковского музея-заповедника. Полотно «Купание ребенка» стало частью моновыставки «Марк Шагал. Радость земного притяжения». Торжественное открытие выставочного проекта посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Перед нами уникальные полотна из собрания Третьяковской галереи, вместе с нами Владивосток, вместе с нами и Псков, вместе с нами наши коллеги из Армении. Некоторые работы поклонники творчества выдающегося художника увидят впервые, поскольку представлены нашими коллегами из частных собраний. Все мы становимся свидетелями открытия уникального проекта», – отметила глава Минкультуры России.

Пушкинский музей впервые за четыре десятилетия представляет в стенах музея такой масштабный проект. Основу экспозиции составляют произведения «русского периода» (конец 1900-х–1922) – одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на родину.

К этому периоду относится и одна из жемчужин коллекции Псковского музея-заповедника – картина «Купание ребенка» 1916 года. На ней изображены три фигуры – Белла, Марк и их дочь Ида. Художник запечатлел момент купания ребенка. Действие происходит в небольшой, скромно обставленной комнате: корыто для купания установлено на грубо сколоченный табурет, из предметов обстановки – кровать, застеленная синим с белым узором покрывалом, венский стул, столик и несколько скляночек на нем.

В пространстве новой выставки воссоздан интерьер этой комнаты. Впервые из Русского музея прибыла мебель из дома Шагала в Витебске, переданная в музей племянницей художника.

Также в экспозиции можно увидеть:

известные полотна Шагала «Над городом» и «Прогулка»;

реконструкцию зрительного зала Еврейского камерного театра, для которого Марк Шагал расписал девять панно;

цикл рисунков, посвященных Первой мировой войне;

иллюстрации Шагала к поэме Николая Гоголя «Мёртвые души».

Выставка будет доступна для посетителей с сегодняшнего дня до 15 марта 2026 года в главном здании Пушкинского музея в Москве (Волхонка, 12).