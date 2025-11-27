«Вместе с нами Владивосток и Псков» – министр культуры об открытии выставки Марка Шагала

С сегодняшнего дня в главном здании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина можно увидеть уникальную работу Марка Шагала из собрания Псковского музея-заповедника. Полотно «Купание ребенка» стало частью моновыставки «Марк Шагал. Радость земного притяжения». Торжественное открытие выставочного проекта посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Пушкинский музей впервые за четыре десятилетия представляет в стенах музея такой масштабный проект. Основу экспозиции составляют произведения «русского периода» (конец 1900-х–1922) – одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на родину.
К этому периоду относится и одна из жемчужин коллекции Псковского музея-заповедника – картина «Купание ребенка» 1916 года. На ней изображены три фигуры – Белла, Марк и их дочь Ида. Художник запечатлел момент купания ребенка. Действие происходит в небольшой, скромно обставленной комнате: корыто для купания установлено на грубо сколоченный табурет, из предметов обстановки – кровать, застеленная синим с белым узором покрывалом, венский стул, столик и несколько скляночек на нем.
В пространстве новой выставки воссоздан интерьер этой комнаты. Впервые из Русского музея прибыла мебель из дома Шагала в Витебске, переданная в музей племянницей художника.
Также в экспозиции можно увидеть:
Выставка будет доступна для посетителей с сегодняшнего дня до 15 марта 2026 года в главном здании Пушкинского музея в Москве (Волхонка, 12).