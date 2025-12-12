Культура

Заглянуть в библиотеку местного культурно-просветительного общества предлагают гостям Изборска

Музей-заповедник «Изборск» бережно хранит библиотеку Изборского культурно-просветительного общества, которая была сформирована в 20-30-х годах прошлого века благодаря стараниям неравнодушных местных жителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, сейчас часть библиотеки можно увидеть в экспозиции «Изборск - святые места для русской культуры».

Фотографии: Музей-заповедник «Изборск»

Библиотека включает в себя экземпляры Изборской библиотеки (210 единиц), Печорской библиотеки (178 единиц), Мальской библиотеки (69 единиц), библиотеки местного краеведа Н. И. Ерофеева (53 единицы). Здесь представлены различные книги: от трудов античных авторов до классиков русской литературы. В свое время изборяне активно пользовались библиотекой, например, при постановке театральных пьес русских классиков – Пушкина, Чехова, Островского.

Экспозиция «Изборск - святые места для русской культуры», где можно увидеть часть библиотеки, находится по адресу: улица Печорская, 39 (дом купца Белянина).