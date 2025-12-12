Псковcкая обл.
Культура

Особенности работы вольно-пожарного общества раскрыли в изборском музее

13.12.2025 13:49|ПсковКомментариев: 0

В собрании Государственного музея-заповедника «Изборск» хранится часть архива Изборского вольно-пожарного общества, переданного в музей Н. П. Лукашовой в 1991 году и содержащего документы за 1921–1949 годы. Согласно данным из этого архива, пожарная дружина в Изборске появилась еще в 1879 году. Подробнее об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в музее. 

Члены Изборского вольно-пожарного общества. 1-я половина 1930-х годов. Фотографии: музей-заповедник «Изборск»

Пожарная дружина в Изборске, согласно сохранившимся в Государственном архиве Псковской области документам, была образована в 1900 году. В «Пожарном календаре» Императорского российского пожарного общества указана более точная дата – 6 мая 1900 года.

Старостой дружины был В. Т. Шведов, его помощником – А. Е. Орехов. В 1910-е годы в рядах общества насчитывалось 32 члена, имелись две пожарные ручные машины, щит, багровый ход, телеги под машины и бочки.

Статус общества Изборская пожарная дружина получила 4 декабря 1920 года.

Главной задачей пожарного общества было тушение пожаров, приобретение соответствующих для этого приспособлений и средств, оказание помощи в иных стихийных бедствиях, «когда спешно требуется сила или орудия пожарных». Общество имело право содержать пожарную команду, учреждать отделения спорта, хоры, устраивать выставки, репетиции, маневры, парады, поездки, лотереи, разные увеселения, содержать кассы для оказания помощи в случае болезни или смерти и прочее.

Добровольцы общества вместе с жителями посёлка несли вечернее и ночное дежурство: в зимнее время с 19 часов вечера до 7-9 часов утра, в другое время года – с 22-23 часов вечера до 4-5 часов утра. В случае возникновения пожара в Изборске звонили в церковный колокол с колокольни Никольской церкви, а если пожар возник в окрестных деревнях, – трубили в рожки.

Знамя Изборского вольно-пожарного общества. Экспозиция «Изборская земля - святые места для русской культуры» в доме купца Белянина

Доходы общества складывались из вступительных взносов, пожертвований, публичных сборов, пособий от страховых сборов, базаров, лотерей, вечеров, на которых пожарные дежурили, и прочих мероприятий. Делопроизводство, а также касса общества находились под контролем ревизионной комиссии, которая постоянно докладывала о состоянии дел на собраниях.

Например, за 1923 год общество израсходовало 88 410 марок, из которых по 50 марок получили члены правления, 200-300 марок – сторож, 50 марок было уплачено за выезд на пожар, остальные – плата за лошадей и помощь жителям Изборска.

В 1935 году был сформирован женский отряд из 14 человек, обязанностью которого являлись оказание медицинской помощи и охрана спасённого имущества. Возглавила отряд Н. И. Ермакова, её помощницей была З. П. Минина.

Заявление от Александра Андреева с просьбой принять его в члены пожарного общества. 1931 год

Количественный состав общества не ограничивался и делился на: почётных, действительных членов, членов-сотрудников (то есть жертвователей), которые вступали или выходили из общества по письменному заявлению.

Январский список 1937 года состоял из 89 действительных и девяти почётных членов. Правление состояло из не менее чем пяти человек: председателя, его заместителя, секретаря, казначея, инвентариуса; начальник дружины состоял непременным членом правления.

Правление Изборского вольно-пожарного общества. 1937 г

Форма у пожарных была чёрного цвета, первоначально с красным кантом, потом ее заменили на серый с красными погонами. Пояс был с жёлтыми и белыми полосами. У женщин – платье строгого покроя с английским воротничком, рукава с манжетами, отделка – серым кантом, кожаный ремешок, чёрные берет и туфли, серые чулки.

22 мая на день Святого Николая пожарные в Изборске отмечали свой ежегодный праздник. Торжество начиналось с построения у здания пожарного депо. Выносили иконы, служили молебен, совершался крестный ход вокруг крепости. Наиболее отличившиеся представлялись к различного рода наградам (в 1936 году, например, было награждено 20 человек); существовал отличительный знак «Почетный пожарник». Днями особого торжества являлись юбилейные даты организации общества.

Какое-то время пожарная дружина Изборска существовала и после Великой Отечественной войны, но постепенно прекратила свою деятельность.

Источник: Псковская Лента Новостей
