Культура

«Певческий сборник»: история праздничных хоров на Печорской земле

В музее‑заповеднике «Изборск», в доме купца Белянина расположена экспозиция, где представлен уникальный «Певческий сборник» — документ, запечатлевший историю праздничных хоров и певческих традиций Печорской земли, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

Начиная с 1923 года, на Печорской земле стали популярны праздники, в которых принимали участие сельские и городские музыкально-песенные коллективы, а также – представители местной русской интеллигенции.

Первый День русского просвещения, приуроченный к 125-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоялся в Печорах 31 мая 1924 года. Концерту предшествовали богослужение и крестный ход. На следующий год День русского просвещения уже праздновали в Изборске, Лаврах, Залесье, Кулье и других близлежащих селах.

Праздники, как правило, посвящались юбилейной дате русских деятелей культуры – известных писателей, композиторов и художников. После 1925 года и до начала Второй Мировой войны его отмечали повсеместно на Печорской земле, только называли несколько иначе: «День русской культуры».

«Праздник совершенно особо порядка, кот[орый] вошел в Печерах уже в традицию – это День Русской Культуры. Со всех деревень сходятся на площадь в Печерах толпы крестьян, хоры, школы. После торжественного богослужения шествие спускается из города на плац, где в продолжении всего дня на открытой сцене идут состязания между отдельными хорами и т.п. выступления» (Из записей М.Р. Малаховой-Шпис).

Самым грандиозным событием Дней русской культуры стал второй Всегосударственный слет русских хоров и оркестров, который состоялся в Печорах 1-2 июля 1939 года. В нем участвовало 60 хоров и 25 оркестров. Общее число участников превысило 3500 человек. Праздник прошел с большим успехом, продемонстрировал высокий уровень русского хорового искусства, сплоченность русского сообщества на основе родной культуры и языка.

По окончании мероприятия в свет был выпущен «Сборник второго всегосударственного слета русских хоров в Эстонии 1-2 июля 1939 года», где подробно рассказывалось обо всех его участниках, традициях певческих праздников и их истории.

В настоящее время книга находится в доме купца Белянина на экспозиции «Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция работает в доме купца Белянина на улице Печорской, 39 с 10:00 до 18:00.