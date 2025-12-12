Культура

О сервизе и столовом серебре ХХ века рассказали в изборском музее в День чая

В честь Всемирного дня чая, 15 декабря, музей‑заповедник «Изборск» пригласил гостей познакомиться с традициями изысканного чаепития рубежа XIX–XX веков. В доме купца Белянина расположена тематическая экспозиция, где представлены старинные сервизы и предметы столового серебра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: музея-заповедник «Изборск»

«Белоснежная льняная скатерть, полотняные салфетки и столовое серебро на рубеже XIX–XX веков превращали повседневный перерыв на чай в изысканное чаепитие», - подчеркнули сотрудники музея.

Изящный мельхиоровый сервиз начала XX века - чайники и кофейники, молочник, сахарница, масленка, поднос и ложечки - можно увидеть в интерьере экспозиции «Изборск – святые места для русской культуры» в доме купца Белянина.

Как пояснили специалисты, использование серебра в повседневном обиходе имеет давнюю историю, от государства древних шумер и фараонов Древнего Египта до европейских императорских дворов. В России сахарницы, подносы, тарелки и стаканы из серебра вошли в обиход при Петре Великом. Первый серебряный сервиз был изготовлен именно по приказу императора. В дальнейшем сервизы становятся неотъемлемым атрибутом в знатных сословиях Российской Империи.

Именно настоящая серебряная посуда очень высоко ценилась, но была доступна лишь очень обеспеченным дворянским фамилиям. Не менее красивой была мельхиоровая посуда, которой сервировали стол в разночинных, мещанских, купеческих семьях. Особенностью данной посуды была ее высокая функциональность, стойкость к механическим повреждениям. Со временем понятие «столовое серебро» распространилось не только на серебряную, но и на мельхиоровую посуду. Вне зависимости от того, была ли выполнена такая посуда из серебра или же мельхиора (медно-никелевого сплава).

Столовый сервиз был частью приданого, украшением дома, посуда из мельхиора передавалась по наследству - из предмета повседневного обихода она превращается в семейную реликвию.

Экспозиция «Изборск – святые места для русской культуры» открыта с 10.00 до 17.00.