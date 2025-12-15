Культура

О принципе работы «вечного календаря» рассказали в изборском музее

В экспозиции «Изборская земля – Святые места для русской культуры» представлен так называемый «вечный календарь». Подобные календари начали изготавливать в двадцатые годы XX века, их иногда ещё называли «календари-перевёртыши», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Для смены дней недели, месяца, года необходимо было повернуть находящуюся на оборотной стороне ручку. Справа на календаре расположено место для записей («Вечный блок-нот»), слева – место для адресов и телефонов. В центральной части – «Год пролетарской революции», «Год», «Месяц», «Число», «День шестидневки».

Изготовлен «вечный календарь» в 1930-е годы в Ленинграде на предприятии «Промполиграф» из металла, картона и фарфора с эмалью. Артель входила в систему «Ленпромпечатьсоюза». Помимо «вечных календарей», там производились штамповочные изделия из жести и игрушки, в том числе солдатики из старых консервных банок и жестяных отходов. Выпускало предприятие и ёлочные игрушки.

«Вечные календари» при должном уходе служили своим хозяевам много лет. В наше время они являются предметом коллекционирования.

Экспозиция «Изборская земля – святые места для русской культуры» в доме купца Белянина открыта с 10:00 до 17:00 (понедельник – выходной).