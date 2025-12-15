Культура

Квиз «Ума палата в Палатах» проведет Псковский музей-заповедник

Интеллектуальную игру «Ума палата в Палатах» проведет Псковский музей-заповедник 27 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Интеллектуальная игра "Ума палата в Палатах" соберет любителей истории и краеведения в Псковском музее-заповеднике. Знатоков ждут интересные вопросы о музее и не только, суперблиц, "битва умов" с музейными сотрудниками», - сообщили в музее.

Квиз «Ума палата в Палатах» приурочен к 150-летию Псковского музея-заповедника, а 27 декабря событие пройдет в рамках празднования Дня гимна Российской Федерации.

«Собирайте команду единомышленников и приходите на игру!» - добавили в музее.

Напомним, мероприятие состоится 27 декабря в 15:30 и 4 января в 16:00 в палатах у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7). Запись на игру и вопросы: +78112331390 (доб. 1).