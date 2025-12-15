Культура

«Крокодил» в Изборске: музей хранит номера легендарного сатирического журнала

4 июня 1922 года вышел в свет первый номер сатирического журнала «Крокодил». Изначально журнал был создан как приложение к газете «Рабочий», но со временем стал настолько популярен, что его сделали самостоятельным изданием, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Востребованность «Крокодила» читателями объяснялась острыми темами, которые поднимались на страницах журнала, и тем, что в нём печатались такие знаменитые авторы, как Владимир Маяковский, Илья Ильф и Евгений Петров, Самуил Маршак, Михаил Зощенко, Борис Ефимов, Кукрыниксы и другие талантливые литераторы и художники.

В журнале публиковались сатирические материалы, высмеивающие различные пороки общества: бюрократию, коррупцию, подхалимство. Читатели со всей страны присылали в редакцию темы для юмористических заметок.

К середине 1980-х годов тираж «Крокодила» достиг рекордных 5 миллионов экземпляров. Однако спустя десять лет он упал до 50 тысяч, и со временем выпуск журнала был прекращён.

В начале двухтысячных годов было предпринято две попытки возрождения легендарного журнала, но в 2008 году «Крокодил» прекратил свое существование.

В числе выписываемых изборянами периодических изданий имелся и журнал «Крокодил». В музейном собрании находится несколько номеров журнала.