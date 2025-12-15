Псковский музей присоединится к всероссийской акции для детей и родителей

Псковский музей-заповедник присоединяется к масштабной всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
Для того, чтобы принять участие в культурной акции, достаточно приобрести билет на экскурсию по Пушкинской карте, после чего можно купить два билета для своих родителей по льготной стоимости.
С 27 декабря по 11 января детей и родителей приглашают на экскурсии:
Подробности можно узнать по телефону: 8 (811) 266-33-11.