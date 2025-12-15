Культура

Псковский музей присоединится к всероссийской акции для детей и родителей

Псковский музей-заповедник присоединяется к масштабной всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Для того, чтобы принять участие в культурной акции, достаточно приобрести билет на экскурсию по Пушкинской карте, после чего можно купить два билета для своих родителей по льготной стоимости.

С 27 декабря по 11 января детей и родителей приглашают на экскурсии:

Вечерняя интерактивная экскурсия в Палатах у Сокольей башни с творческим заданием.

Вечерняя экскурсия во Дворе Постникова.

Сборная экскурсия по экспозиции «Псков в годы Великой Отечественной войны».

Сборная экскурсия по Картинной галерее 3-10 января в 11:30, 2-4 января и 6-9 января в 15:00.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (811) 266-33-11.