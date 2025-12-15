Культура

На звук пушкинской свирели: «Михайловское» объявляет конкурс юных литераторов и чтецов

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в начале будущего года планируют провести литературный конкурс «Свирель» для детей и юношества, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. В названии конкурса, отмечает пресс-служба учреждения, нетрудно угадать аллюзию на те строки из «Путешествия Онегина», где Пушкин вспоминает о «мире и сне Тригорских нив»: «Но там и я мой след оставил, / И ветру в дар на темну ель / Повесил звонкую свирель».

Из иллюстраций Энгеля Насибулина к пушкинским «Стихам, написанным в Михайловском». Из собрания музея-заповедника

Молодых — от 10 до 18 лет — псковичей приглашают попробовать себя в роли писателей и чтецов. В номинации «Литературное творчество» от конкурсантов ждут по два собственных сочинения — стихи или прозу. В номинации «Художественное слово» школьникам и студентам предлагают исполнить стихотворение Пушкина и небольшой фрагмент из его прозы (общее время выступления не должно превышать семи минут). Оценивать конкурсантов жюри будет в двух возрастных группах — до 13 и от 14 лет.

Партнёрами «Михайловского» в организации конкурса выступают управление образования города Пскова и детско-юношеская Областная библиотека имени В. А. Каверина — структурное подразделение ПОУНБ имени В. Я. Курбатова. Именно в «Каверинке», пояснили в музее, пройдут сами конкурсные выступления.

Для лауреатов и дипломантов «Свирели» их победа в конкурсе может стать первым шагом к известности: самые яркие чтецы могут получить приглашение от «Михайловского» выступить в Святогорье, например, в Дни памяти поэта в феврале или на фестивале «Мой Пушкин». А лучшие литературные опусы могут быть опубликованы на электронной платформе ПОУНБ — разумеется, с соблюдением авторских прав.

В музее советуют начинать готовиться к «Свирели» уже сегодня — старт конкурса запланирован на 22 января. Положение о новом творческом соревновании в ближайшее время можно будет найти на официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника в разделе «Конкурсы → 2026».