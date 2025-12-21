Культура

Доспех старшего лейтенанта Юрия Тихонова стал частью экспозиции Псковского музея

Частью выставки «Ратная доблесть эпох» в Приказной палате Пскова стал доспех реконструктора и солдата Юрия Тихонова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«В декабре 2022 года Юрий Викторович ушел добровольцем на специальную военную операцию, героически пал 30 марта 2025 года в зоне СВО. Юрий Тихонов был выпускником исторического факультета Псковского государственного университета, активно занимался реконструкцией и участвовал во многих фестивалях», - рассказали в музее.

Доспех подарен музею семьей старшего лейтенанта, на вручении присутствовала Любовь Тихонова, мать Юрия Тихонова.

«Псковский музей глубоко признателен за подаренную возможность почтить память Юрия Тихонова. Генеральный директор музея Светлана Мельникова вручила матери погибшего бойца бессрочный билет на все экспозиции музея», - отметили в музее.

Теперь посетители Приказной палаты смогут увидеть плоды трудов и узнать больше о насыщенной жизни человека, отличившегося своим неравнодушием к России прошлого и к России настоящего.