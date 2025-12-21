Культура

В Печорах открылась выставка «Дневники памяти» Владимира Новаковца

С сегодняшнего дня в Музее истории города Печоры начала работу новая художественная выставка «Дневники памяти». В экспозиции представлены работы Владимира Новаковца — художника с уникальной творческой биографией, для которого Печорская земля несколько лет назад стала новым домом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Владимир Новаковец является членом Союза художников России и Союза художников Украины, магистром живописи. За его плечами — 30-летний опыт преподавательской деятельности и множество персональных выставок в Одессе, Киеве и Пскове.

Несколько лет назад семья художника выбрала Печорскую землю своим новым домом, переехав из Украины. В период с 2018 по 2020 год художник руководил Печорской детской школой искусств, где передавал свои знания и навыки в области живописи, рисунка и композиции.