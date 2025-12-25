Ели из Михайловских рощ украсили усадьбы Пушкинского заповедника

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» нарядили новогодние ёлки. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, ели из Михайловских рощ уже появились в мемориальных усадьбах. В центральной усадьбе заповедника — в пушкинском Михайловском — их сразу две: в выставочном зале «Льняной амбар» и в парке, перед домом поэта.

Видео Станислава Лебедева, музей-заповедник «Михайловское»

Наряжены ёлки и в Зелёной зале господского дома в Тригорском, и, конечно, в Петровском, где особо чтут всё, связанное с первым российским императором и крёстным отцом первого хозяина имения — «царского арапа» Абрама Ганнибала. «Ведь традиция наряжать ёлку пришла на Русь в конце XVII столетия. Именно Пётр I указом 1699 года повелел: “По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых... а людям скудным каждому хотя по деревцу или ветке на вороты или над храминою своею поставь“», — напомнили в музее.

Ёлка в Тригорском. Фото здесь и далее: Наталья Алексеева и Станислав Лебедев, музей-заповедник «Михайловское»

Большую ёлку привезли и в научно-культурный центр «Михайловского». Вокруг неё будут разворачиваться события спектакля «Новый год под ковром», последние репетиции которого сейчас проходят в детской театральной студии «Лукоморье», работающей при музее-заповеднике.

А когда спектакли будут сыграны, эта самая большая ёлка «переедет» в музейный комплекс в деревню Бугрово — радовать участников новых программ и экскурсий.