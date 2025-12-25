Культура

Ели из Михайловских рощ украсили усадьбы Пушкинского заповедника

0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» нарядили новогодние ёлки. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, ели из Михайловских рощ уже появились в мемориальных усадьбах. В центральной усадьбе заповедника — в пушкинском Михайловском — их сразу две: в выставочном зале «Льняной амбар» и в парке, перед домом поэта. 

Видео Станислава Лебедева, музей-заповедник «Михайловское»

Наряжены ёлки и в Зелёной зале господского дома в Тригорском, и, конечно, в Петровском, где особо чтут всё, связанное с первым российским императором и крёстным отцом первого хозяина имения — «царского арапа» Абрама Ганнибала. «Ведь традиция наряжать ёлку пришла на Русь в конце XVII столетия. Именно Пётр I указом 1699 года повелел: “По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых... а людям скудным каждому хотя по деревцу или ветке на вороты или над храминою своею поставь“», — напомнили в музее. 

Ёлка в Тригорском. Фото здесь и далее: Наталья Алексеева и Станислав Лебедев, музей-заповедник «Михайловское»

Большую ёлку привезли и в научно-культурный центр «Михайловского». Вокруг неё будут разворачиваться события спектакля «Новый год под ковром», последние репетиции которого сейчас проходят в детской театральной студии «Лукоморье», работающей при музее-заповеднике.

 

А когда спектакли будут сыграны, эта самая большая ёлка «переедет» в музейный комплекс в деревню Бугрово — радовать участников новых программ и экскурсий.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru