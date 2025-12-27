Культура

Более 200 миллионов рублей получили на реализацию культурные проекты Псковской области

Губернатор Псковской области провёл встречу с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым. На ней обсудили работу проектного офиса ПФКИ, открытого в Пскове в декабре 2023 года. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале. 

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

«Благодаря активности псковских творческих команд и поддержке фонда в регионе растёт не только количество, но и качество грантовых заявок. По итогам 15 конкурсов 84 региональных проекта получили поддержку на общую сумму более 200 млн рублей», - отметил губернатор. 

Среди реализованных инициатив – III Военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион», Дни пушкинской поэзии и русской культуры, юбилейный фотофестиваль «Цвет белой стены», народный музей «Знамя Победы» и арт-резиденция для молодых музыкантов «Золотой петушок».

«Отдельно отмечу кадровый рост руководителя псковского офиса ПФКИ Даниила Григорьева: с января он возглавит представительство фонда на Дальнем Востоке. Это очередное подтверждение того, что в Псковской области готовят сильных, востребованных специалистов», - подчеркнул Михаил Ведерников. 

