Посвященный псковичам-декабристам комплекс открылся в Псковском музее

В пространстве выставки «Чести своей никому не отдам» во Дворе Постникова открылся экспозиционный комплекс, приуроченный к 200-летию декабрьского восстания (14 декабря 1825 г.) на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Выступление декабристов стало кульминацией деятельности политического общества, возникшего в среде образованного дворянства. В их числе были люди, связанные с Псковской землей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Среди псковичей-декабристов Петр и Иван Коновницыны – сыновья героя Отечественной войны 1812 года П.П. Коновницына, князь Ф.П. Шаховской, сын новоржевского помещика Н.П. Кожевников и другие.

Особое внимание уделено предпоследнему из долгожителей-декабристов – Михаилу Александровичу Назимову. За 87 лет своей жизни он прошел путь от офицера, члена Северного общества, осужденного за участие «в умысле бунта» и принятии в тайное общество «одного товарища», до ветерана Кавказской войны и видного земского деятеля Псковской губернии. Центральным экспонатом выставки станет акварельный портрет М.А. Назимова кисти Надежды Ильиничны Назимовой – племянницы декабриста, дочери инженер-полковника Ильи Александровича Назимова. Экспонат был передан в музей в 1974 г. внучатыми племянницами Михаила Александровича – Н.А. и К.А. Баулер. Кроме того, на выставке вы сможете увидеть другие вещи из фонда Назимовых: фотографии, оригинальная рама с портретом жены М. А. Назимова Варвары Яковлевны Подкользиной, письмо Марии Ильиничне Назимовой (Баулер) с подписью Михаила Александровича.

Также будут представлены экспонаты из фондов Псковского музея-заповедника, относящиеся к эпохе. В их числе флотский и кавалерийский мушкетоны, кавалерийская шпага с ножнами, каска нижних чинов Кавалергардского полка времен Николая I, сочинения Вольтера, оттиск заметки Н.Ф. Окулича-Казарина о псковских декабристах.

Выставка доступна с 26 декабря во Дворе Постникова (ул. Олега Кошевого 2).