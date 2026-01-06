Культура

Опубликована схема движения рождественского шествия в центре Пскова

0

Рождественское шествие стартует в Пскове 7 января в 16.00 от парка Строителей, пройдет через пешеходный мост и завершится на противоположном берегу реки Псковы у Троицкого моста, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

В этом ярком шествии примут участие более 600 артистов со всей Псковской области. Каждый сможет стать частью праздничного потока. Гостей ждут колядки, хороводы, танцы под живую музыку, потешки и частушки. 

Напомним, в рамках масштабного мероприятия «Рождество начинается здесь» 7 января рождественские концертные и интерактивные программы в Пскове начинаются с 14.00. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026