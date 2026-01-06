Опубликована схема движения рождественского шествия в центре Пскова

Рождественское шествие стартует в Пскове 7 января в 16.00 от парка Строителей, пройдет через пешеходный мост и завершится на противоположном берегу реки Псковы у Троицкого моста, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В этом ярком шествии примут участие более 600 артистов со всей Псковской области. Каждый сможет стать частью праздничного потока. Гостей ждут колядки, хороводы, танцы под живую музыку, потешки и частушки.

Напомним, в рамках масштабного мероприятия «Рождество начинается здесь» 7 января рождественские концертные и интерактивные программы в Пскове начинаются с 14.00.