В Пскове стартовал спектакль «Чудо Рождества»

В Финском парке Пскова начался спектакль «Чудо Рождества», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Постановка о духовной сути праздника, основанная на истории Рождества Христова, проходит у Троицкого моста и стартовала в 17:00.
Режиссер Борис Фиш пригласил псковичей и гостей города на представление. В рамках события также работает ярмарка. Показы спектакля запланировали на 17:00 и 19:00.
Представление дополняют огромные куклы-актеры и мультимедийные эффекты.