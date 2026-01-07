В Пскове стартовал спектакль «Чудо Рождества»

В Финском парке Пскова начался спектакль «Чудо Рождества», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Постановка о духовной сути праздника, основанная на истории Рождества Христова, проходит у Троицкого моста и стартовала в 17:00.

Режиссер Борис Фиш пригласил псковичей и гостей города на представление. В рамках события также работает ярмарка. Показы спектакля запланировали на 17:00 и 19:00.

Представление дополняют огромные куклы-актеры и мультимедийные эффекты.