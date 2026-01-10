Спектакль «Аленький цветочек» покажут в псковском театре кукол 24 и 25 января

Спектакль «Аленький цветочек» покажут в театре кукол 24 и 25 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Показы начнутся в 12:00 и 14:00.

Спектакль предназначен для зрителей старше шести лет.

Сюжет рассказывает о богатом купце, который отправляется за тридевять земель по своим торговым делам. Он обещает привезти подарки своим дочерям. Во время путешествия его корабль попадает в бурю, что приводит к его крушению. Купец оказывается на чудном острове с королевским дворцом, диковинными зверями и птицами, а также изысканными яствами. На этом острове он находит аленький цветочек, который понравится его младшей дочери, и решает сорвать его. Алёнушка желает получить в подарок аленький цветочек, не подозревая о том, что это желание приведет к страшным приключениям и серьезным последствиям для их семьи.