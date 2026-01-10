Культура

Спектакль «Аленький цветочек» покажут в псковском театре кукол 24 и 25 января

0

Спектакль «Аленький цветочек» покажут в театре кукол 24 и 25 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Показы начнутся в 12:00 и 14:00.

Спектакль предназначен для зрителей старше шести лет.

 
Сюжет рассказывает о богатом купце, который отправляется за тридевять земель по своим торговым делам. Он обещает привезти подарки своим дочерям. Во время путешествия его корабль попадает в бурю, что приводит к его крушению. Купец оказывается на чудном острове с королевским дворцом, диковинными зверями и птицами, а также изысканными яствами. На этом острове он находит аленький цветочек, который понравится его младшей дочери, и решает сорвать его. Алёнушка желает получить в подарок аленький цветочек, не подозревая о том, что это желание приведет к страшным приключениям и серьезным последствиям для их семьи. 
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026