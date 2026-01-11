В псковском театре состоится юбилейный показ спектакля «Морфий»

В псковском театре сегодня, 11 января, состоится юбилейный показ спектакля Антона Федорова по рассказам Михаила Булгакова «Морфий», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского театра драмы имени Александра Пушкина.

Фото здесь и далее: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

По словам представителей тетра, спектакль четвертый год он собирает аншлаги на большой сцене, а количество зрителей, посмотревших спектакль, приближается к 20-ти тысячам.

Режиссер и художник спектакля — Антон Федоров, художники по костюмам — Александр Стройло, Антон Федоров, художник по свету — Игорь Фомин, видеохудожник — Владислав Щетинин, композитор — Григорий Калинин. В спектакле заняты: Александр Овчаренко, Камиль Хардин, Наталья Петрова, Анна Шуваева, Сергей Попков, Екатерина Миронова, Денис Кугай.

В 2023 году спектакль был награжден Национальной театральной премией «Золотая маска»: Наталья Петрова — в номинации «Лучшая женская роль второго плана» (за роль Анны Николаевны), Антон Федоров и Александр Стройло в номинации «Лучшая работа художника по костюмам».

«Морфий» играли на фестивалях «Балтийский дом» (Санкт-Петербург, 2022, Приз зрительских симпатий), «Золотая маска» (Москва, 2023), «Туганлык» (Уфа, 2024) и на гастролях в Ижевске (2024). В 2026 году мы покажем спектакль на Новой сцене Александринского театра.

Следующий показ в Пскове состоится 1 февраля.